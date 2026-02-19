Begin typing your search above and press return to search.
    പ​​ട്ടാ​​ള​നി​​യ​​മ​​ പ്രഖ്യാപനം: ദക്ഷിണ കൊറിയ മുൻ പ്രസിഡന്റിന് ജീവപര്യന്തം

    പ​​ട്ടാ​​ള​നി​​യ​​മ​​ പ്രഖ്യാപനം: ദക്ഷിണ കൊറിയ മുൻ പ്രസിഡന്റിന് ജീവപര്യന്തം
    സോ​​ൾ: ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഏ​​പ്രി​​ലി​​ൽ ജ​​ന​​കീ​​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ത്തെ​ത്തു​ട​​ർ​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ദ​​ക്ഷി​​ണ കൊ​​റി​​യ മു​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് യൂ​​ൻ സു​​ക് യോ​​ളി​​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്. വി​​വാ​​ദ പ​​ട്ടാ​​ള​നി​​യ​​മ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​യ ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ള​​ട​​ക്ക​മു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സോ​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മ​റ്റു ​കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2024 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു യൂ​​ൻ സു​​ക് യോ​ൾ സൈ​​ന്യ​​ത്തി​​ന് അ​​മി​​താ​​ധി​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന നി​​യ​​മം കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന​​ത്. പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ത്തെ​ത്തു​​ട​​ർ​​ന്ന് നി​​യ​​മം പി​​ൻ​​വ​​ലി​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും ഈ ​​സം​​ഭ​​വം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ക​​ലാ​​ശി​​ച്ചു. ആ​​ദ്യം ഇം​​പീ​​ച്ച് ചെ​​യ്യ​​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും പി​​ന്നീ​​ട് അ​​റ​​സ്റ്റി​​ലാ​​വു​​ക​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് പ​​ദ​​വി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നീ​ക്കു​ക​​യും​​ചെ​​യ്തു. താ​​ൻ ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല​ം രാ​​ജ്യ​​ത്തെ സൈ​​നി​​ക ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നും നി​​ല​​വി​​ലെ നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​രി​​മി​​തി​​ക​​ൾ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​ണ് പ്ര​​ത്യേ​​ക സൈ​​നി​​ക​നി​​യ​​മം ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ച്ച​​തെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് യോ​​ളി​​ന്റെ വാ​​ദം.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, രാ​​ജ്യ​​ത്ത് ബോ​​ധ​​പൂ​​ർ​​വം ക​​ലാ​​പം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ണ് മു​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ശ്ര​​മി​​ച്ച​​തെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് വ​​ധ​​ശി​​ക്ഷ ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​രു​​ടെ വാ​​ദം. യോ​ളി​ന് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, യോ​ളി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി ‘മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്ന്’ അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വി​ധി​കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ട​തി​യി​​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:south koreaYoon Suk Yeol
    News Summary - Former South Korean president sentenced to life in prison
