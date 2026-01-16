Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    16 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 11:00 PM IST

    ദക്ഷിണ കൊറിയ മുൻ പ്രസിഡന്റിന് അഞ്ചു വർഷം തടവ്

    വിധി എട്ട് കേസുകളിൽ
    ദക്ഷിണ കൊറിയ മുൻ പ്രസിഡന്റിന് അഞ്ചു വർഷം തടവ്
    Listen to this Article

    സോ​ൾ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​ൻ സു​ക് യോ​ളി​ന് കോ​ട​തി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. 2024ൽ, ​അ​ദ്ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വി​വാ​ദ പ​ട്ടാ​ള നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി യോ​ളി​ന് ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ച​ത്.

    2024 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് അ​ധി​ക അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഈ ​സം​ഭ​വം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്ഥാ​ന​ഭ്ര​ഷ്ട​നാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ഇം​പീ​ച്ച് ചെ​യ്യ​​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും​ചെ​യ്തു. താ​ൻ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ സൈ​നി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക സൈ​നി​ക നി​യ​മം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​ണ് യോ​ളി​ന്റെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ക​ലാ​പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​നാ​ണോ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ധി അ​ടു​ത്ത മാ​സ​മു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:south korea
