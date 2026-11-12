പാകിസ്താൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാൻ ഖാന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ജയിൽ മോചനംtext_fields
ലാഹോർ: പാകിസ്താൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാൻ ഖാന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് 53 ദിവസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം മോചനം. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പൊതുസമാധാന നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഉസ്മ ഖാനം, നൗറീൻ നിയാസി എന്നിവരെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചതിനു പിന്നാലെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇവർക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു സഹോദരി അലീമ ഖാനവും, നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ഇംറാന്റെ ഭാര്യ ബുഷ്റ ബിബിയും ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു പൊതു സമാധാനം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഇംറാന്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ഇംറാന്റെ മോചനത്തിനായുള്ള രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സഹോദരിമാരെ തടങ്കലിലാക്കിയത്. ഇവരുടെ അറസ്റ്റും വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി.
അതിനിടെ, പാകിസ്താൻ തഹ്രീകെ ഇൻസാഫ് (പി.ടി.ഐ) പാർട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകർ ബുധനാഴ്ച ഇംറാനുമായി ജയിലിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈകോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് അവസരമൊരുക്കിയത്. ഇംറാന്റെ ആരോഗ്യ നില ദുസ്സഹമാണെന്നും, രക്തസമ്മർദം അപകരമായ വിധം ഉയരുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷക മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ചികിത്സ നൽകിയശേഷം 74കാരനായ ഇംറാനെ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.