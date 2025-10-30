Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Oct 2025 10:47 PM IST
    30 Oct 2025 10:47 PM IST

    യു.എസിൽ വിദേശികൾക്ക് വർക് പെർമിറ്റ് ഇനി സ്വമേധയാ നീട്ടാനാവില്ല

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി സ്വ​മേ​ധ​യാ നീ​ട്ടു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും യു.​എ​സ് നി​ർ​ത്തി. ഇ​നി​മു​ത​ൽ വ​ർ​ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷ’​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ​കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് ഓ​ത​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ത് നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം സ്വ​മേ​ധ​യാ പു​തു​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30നു ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല.

    TAGS:Washington DCWork permit informationUnited States
