    World
    Posted On
    12 April 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    12 April 2026 9:51 AM IST

    ഗസ്സയിലേക്ക് വീണ്ടും കപ്പൽപ്പട; ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ

    ഗസ്സയിലേക്ക് വീണ്ടും കപ്പൽപ്പട; ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ
    ബാഴ്സലോണ: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം മറികടക്കാനും ദുരിതബാധിതർക്ക് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനുമായി ഗ്ലോബൽ സുമൂദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയുടെ (ജി.എസ്.എഫ്) രണ്ടാമത് നാവിക ദൗത്യം സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് കപ്പലുകൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

    2025 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ആദ്യ ദൗത്യത്തേക്കാൾ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും എഴുപതോളം ബോട്ടുകളും ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. ഗസ്സയിലെ ദുരിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും കടൽ മാർഗവും കരമാർഗവും മാനുഷിക ഇടനാഴികൾ തുറക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ അപലപിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടാനുമാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്ന് ഫ്ലോട്ടില്ല വക്താവ് പാബ്ലോ കാസ്റ്റില്ല പറഞ്ഞു. ഇറാനും ലെബനനും ഉൾപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗസ്സയിലെ സാഹചര്യം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രീൻപീസ്, ഓപ്പൺ ആംസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഘടനകളും ബാഴ്സലോണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഈ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    നേരത്തെ നടന്ന ആദ്യ ശ്രമം അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് തടയപ്പെടുകയും പങ്കെടുത്തവരെ തടങ്കലിലാക്കി നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2007 മുതൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന ഉപരോധവും 2023 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധവും ഗസ്സയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ജനജീവിതത്തെയും പൂർണ്ണമായും തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമായ ഈ മാനുഷിക സാഹചര്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ദൗത്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.

    TAGS:gazzaBarcilonaUnity
    News Summary - Flotilla to Gaza again; People from 70 countries to break the blockade.
