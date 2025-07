വീട് മുഴുവനായി ഒലിച്ചുപോകുന്നു!; ടെക്സസിനു പിന്നാലെ ന്യൂ മെക്സിക്കോ നഗരത്തിലും വെള്ളപ്പൊക്കം VIDEO

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ മിന്നൽ പ്രളയ ദുരിതം ഇതുവരെ അവസാനച്ചിട്ടില്ല. ടെക്സസിലെ ദുരിത ബാധിത കൗണ്ടികളിൽ കാണാതായവർക്കായി ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റായ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽനിന്നും സമാനമായ വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്.

അൽബക്കർക്കിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ നഗരമായ റുയിഡോസോയിൽ യു.എസ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ സർവീസ് വെള്ളപ്പൊക്ക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിയോ റുയിഡോസോ നദി 20 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയതായും പ്രദേശത്തെ നിരവധി പാലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ പ്രദേശത്ത് ആളപായമോ മരണമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി. വീടുകൾ മുഴുവനായി ഒലിച്ചുപോകുന്നതിന്‍റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

BREAKING 🚨 MASSIVE flooding is now currently unfolding in Ruidoso, New Mexico. It is sweeping structures away in seconds



