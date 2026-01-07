Begin typing your search above and press return to search.
    കടലിൽ കൊമ്പുകോർക്കാൻ റഷ്യ; എണ്ണ ടാങ്കറിന് കവചമായി അന്തർവാഹിനിയും കപ്പലുകളും

    കടലിൽ കൊമ്പുകോർക്കാൻ റഷ്യ; എണ്ണ ടാങ്കറിന് കവചമായി അന്തർവാഹിനിയും കപ്പലുകളും
    മോ​സ്കോ: അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് ഉ​പ​രോ​ധം മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ എ​ണ്ണ​യു​മാ​യി പോ​കാ​റു​ള്ള ക​പ്പ​ലി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി റ​ഷ്യ. എ​സ്കോ​ർ​ട്ടി​നാ​യി റ​ഷ്യ മു​ങ്ങി​ക്ക​പ്പ​ലും മ​റ്റു ചെ​റി​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ഐ​സ്‍ല​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്താ​ണ് ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലു​ള്ള​ത്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തി​വാ​യി എ​ണ്ണ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ക​പ്പ​ലി​ൽ എ​ണ്ണ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​പ്പ​ലി​ന്റെ പ​ഴ​യ പേ​ര് ‘ബെ​ല്ല വ​ൺ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​യാ​ന പ​താ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് മാ​റ്റി റ​ഷ്യ​ൻ പ​താ​ക​യാ​ക്കി. പേ​ര് ‘മ​രി​നേ​ര’ എ​ന്ന് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഉ​പ​രോ​ധ​മു​ള്ള എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തും ത​ട​യു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ത് കൊ​ള്ള​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ക​പ്പ​ലി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റ​ഷ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക​യു​മേ​ന്തി വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക്കി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ സ​ഞ്ചാ​ര​മെ​ന്നും റ​ഷ്യ പ​റ​യു​ന്നു.

