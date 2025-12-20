Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:49 PM IST

    ചോരക്കലി അടങ്ങാതെ ഇസ്രായേൽ; ഗസ്സയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ അഞ്ചുമരണം

    ചോരക്കലി അടങ്ങാതെ ഇസ്രായേൽ; ഗസ്സയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ അഞ്ചുമരണം
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: തു​ട​ർ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​രു​തി തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​യ​ട​ക്കം അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തു​ഫ്ഫ​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വ​​മെ​ന്ന് ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​മി മ​ഹ​ന്ന പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന സ്ഥാ​പി​ച്ച പു​തി​യ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ 70,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, അ​തി​ശൈ​ത്യം പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​ത്തു​വി​റ​ച്ച് മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് വി​ത്തൗ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് സം​ഘ​ട​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​തെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ൽ 29 ദി​വ​സം മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞ് അ​തി​ശൈ​ത്യം​മൂ​ലം മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ക​ടു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മൂ​ലം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സം​ഖ്യ 13 ആ​യി. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് യു.​എ​സ് ന​ഗ​ര​മാ​യ ​േഫ്ലാ​റി​ഡ​യി​ൽ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ, ഈ​ജി​പ്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​കും ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക. ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പ​ക​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്ക​ൽ, ഹ​മാ​സി​ന്റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം അ​ട​ക്കം സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ.

    Girl in a jacket

