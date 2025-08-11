Begin typing your search above and press return to search.
    ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം: ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ അഞ്ച് അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    അനസ് അൽ ഷരീഫ്

    ഗസ്സ സിറ്റി: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ അഞ്ച് അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അൽ-ഷിഫ ആശുപത്രിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അൽ ജസീറ അറബിക് കറസ്പോണ്ടന്‍റ് അനസ് അൽ ഷരീഫ്, കറസ്പോണ്ടന്‍റ് മുഹമ്മദ് റെയ്ഖ്, ക്യാമറ ഓപറേറ്റർമായ ഇബ്രാഹിം സഹീർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ, മോഅമീൻ അലിവ എന്നിവർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.

    കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ, ഗസ്സ സിറ്റിയുടെ കിഴക്ക്, തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽ ജസീറയിലെ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ അപലപിച്ച ഫലസ്തീനിയൻ ജേണലിസ്റ്റ് സംഘടന, ഇസ്രായേൽ നടപടി മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതേസമയം, ഹമാസ് പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അൽ ഷരീഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആരോപിച്ചു.

    വിശ്വാസ്യത തകർന്ന് ഇസ്രായേൽ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും യു​ദ്ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന സ്വ​ന്തം അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. യു.​എ​സി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജൂ​ത​രാ​ഷ്ട്രം ഗു​രു​ത​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ. ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യും അ​വി​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ണി​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെഅ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ആ​ക്ക​മേ​റ്റു​ന്നു.

    യു​ദ്ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത്തി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മു​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി യൊ​ആ​വ് ഗാ​ല​ന്റി​നു​മെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും വം​ശ​ഹ​ത്യ വി​ശ​ക​ല​ന പ​ണ്ഡി​ത​രും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ർ നെ​ത​ന്യാ​ഹു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും​നി​ന്ന് നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ യെ​ഹൂ​ദ് ഒ​ൽ​മെ​ർ​ട്ട്, യെ​ഹു​ദ് ബ​രാ​ക്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​​ത്തെ അ​തി​കാ​യ​ൻ ഡേ​വി​ഡ് ഗ്രോ​സ്മാ​ൻ, ജൂ​ത​മ​ത റ​ബ്ബി ജോ​നാ​ഥ​ൻ വി​റ്റ​ൻ​ബ​ർ​ഗ്, റ​ബ്ബി ഡെ​ൽ​ഫി​ൻ ഹോ​ർ​വി​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    കൂ​ടാ​തെ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ര​മി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ന​യം​മാ​റ്റ ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​കെ​യും കാ​ന​ഡ​യും ഇ​ത് പി​ന്തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. ജ​ർ​മ​നി​പോ​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി അ​ൽ​ബ​നീ​സും ത​ന്റെ രാ​ജ്യം ഇ​തേ പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്‌​പെ​യി​നും സ്വീ​ഡ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ‘സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി’ എ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തി.

    ഹോളോകോസ്റ്റ് കാല ഓർമകൾ വേട്ടയാടുന്ന ജർമനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് ആയുധ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നെതന്യാഹുവിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ള ജർമൻ ചാൻസ്‍ലറും നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം രാജ്യത്ത് ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.

    ഗ​സ്സ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ലോകമെങ്ങും പ്രതിഷേധ ജ്വാല

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കൊ​പ്പം പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ലോ​ക​മെ​ങ്ങും പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ശനി, ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ല​ണ്ട​നി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത 466 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ല​ണ്ട​ൻ ന​ഗ​രം സാ​ക്ഷി​യാ​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന​ത്. നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പേ​രി​ലോ പി​ന്തു​ണ​ച്ചോ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി​ട്ടും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ’ ബാ​ന​റു​ക​ളു​യ​ർ​ത്തി.

    യൂ​റോ​പ്പി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, നോ​ർ​വേ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ർ​ക്കി, മ​ലേ​ഷ്യ, ചി​ലി, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ കാ​ൻ​ബ​റ, സ്വീ​ഡ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്ഹോം, ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ മ​റ്റു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

