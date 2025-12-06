Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 6 Dec 2025 10:23 PM IST
    date_range 6 Dec 2025 10:23 PM IST

    അതിർത്തിയിൽ പാക്-അഫ്ഗാൻ ​സേനകൾ തമ്മിൽ വെടി​വെപ്പ്

    Firing between Pak-Afghan forces on the border
    പാക്- അഫ്ഗാന്‍ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ വിലാപയാത്രയിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​ക്-​അ​ഫ്ഗാ​ൻ ​സേ​ന​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ച​മ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ട്ട്. ചി​ല സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ഡോ​ൺ പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ബ​ലൂ​ചി​സ്താ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​രു സേ​ന​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ഫ്ഗാ​ൻ സൈ​ന്യം മോ​ർ​ട്ടാ​ർ ഷെ​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് പാ​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​രോ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കാ​ന്ത​ഹാ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ന​ഗ​ര​മാ​യ സ്പി​ൻ ​ബോ​ൽ​ദ​ക്കി​ൽ പാ​ക് സൈ​ന്യ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ഫ്ഗാ​ൻ താ​ലി​ബാ​ൻ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഫ്ഗാ​ൻ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പാ​ക് സൈ​ന്യം തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പാ​ക് അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

