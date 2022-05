cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ബെ​ർ​ലി​ൻ: നാ​റ്റോ​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡ്. അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഉ​ട​ൻ നാ​റ്റോ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​വു​ലി നൈ​നി​സ്റ്റോ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ന മ​രീ​നും ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ​യും സ്വീ​ഡ​ന്റെ​യും അം​ഗ​ത്വം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ നാ​റ്റോ യോ​ഗം ചേ​ർന്നു.

യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്ക് അ​ടി​പ​ത​റി​യെ​ന്നും അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും നാ​​റ്റോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മി​ർ​സി​യ ജി​യോ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വീ​ഡ​നും നാ​റ്റോ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വീ​ഡ​നും ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡും കൂ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ 30 അം​ഗ നാ​റ്റോ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​കും. റ​ഷ്യ​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് നാ​റ്റോ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ ജോ​ർ​ജി​യ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, 66ാമ​ത് യൂ​റോ​വി​ഷ​ൻ ഗാ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ന് വി​ജ​യം. റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടാ​ൻ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ എ​ന്ന ഗാ​ന​വു​മാ​യി യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ കാ​ലു​ഷ് ഒ​ർ​ക​സ്ട്ര​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്ത് യു​ക്രെ​യ്ൻ ജ​ന​ത ആ​വേ​ശ​മാ​ക്കി​യ ഗീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. Show Full Article

Finland confirms intention to join Nato as Sweden says it intends to follow suit