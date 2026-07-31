തക്കാളിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് വിഷബാധ; 15 ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങി

തക്കാളിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് വിഷബാധ; 15 ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിtext_fields
നെയ്റോബി: കെനിയയിലെ തെക്കൻ ദേശീയോദ്യാനത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 15 ആനകൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സയനൈഡ് വിഷബാധയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. സമീപത്തെ തക്കാളിത്തോട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ കീടനാശിനികളും രാസവസ്തുക്കളുമാണ് ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാകാൻ കാരണമെന്ന് കെനിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവീസ് (കെ.ഡബ്ല്യു.എസ്) നൽകുന്ന പ്രധാന വിവരം.
ചത്ത ആനകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വിദഗ്ദ്ധ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിൽ സയനൈഡിന്റെ മാരകമായ അംശം കണ്ടെത്തിയതായി ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എറുസ്റ്റസ് കംഗ വ്യക്തമാക്കി. കെനിയയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കീടനാശിനിയായും ചിലയിടങ്ങളിൽ വേട്ടക്കാർ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സയനൈഡ്. ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആനകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഗൗരവമേറിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ലോകപ്രശസ്തമായ അംബോസ ദേശീയോദ്യാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കിമാന സങ്ച്വറി, കുക്കു ഗ്രൂപ്പ് റാഞ്ച് എന്നീ സുപ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1,600-ലധികം ആനകളുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇത്രയധികം ആനകൾ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ചത്തൊടുങ്ങുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കിമാന മേഖലയിലെ തക്കാളിത്തോട്ടങ്ങളിൽ സയനൈഡ് അടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നേരത്തെയും പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകരും വിവിധ ഫുഡ് റൈറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ചത്ത ഒരു ആനയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം തക്കാളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഷബാധയെന്ന സംശയത്തിന് പൂർണ്ണ രൂപം നൽകുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേയുന്ന കന്നുകാലികളിലേക്കും മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലേക്കും വിഷാംശം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 24 നും ജൂലൈ 24 നും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിലാണ് ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്. മരണപ്പെട്ട ആനകളിൽ പത്തെണ്ണത്തിനും ശരീരം തളരുന്നതുപോലെയുള്ള അസ്വാഭാവികമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നതായി പരിശോധനകളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അംബോസെലിയിലെ ആനകളെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലാണ് ഇതുവരെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വരൾച്ചാ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടമരണം സമീപകാലത്തൊന്നും ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബിഗ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ സി.ഇ.ഒ ബെൻസൺ ലെയ്ജൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വന്യജീവി ഫണ്ടായ ഐ.എഫ്.എ.ഡബ്ല്യുവും സംഭവത്തിൽ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വനമേഖലയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് തീറ്റ തേടിയിറങ്ങുന്ന വന്യജീവികളെ കർഷകർ പ്രതികാര നടപടിയായി വിഷം വെച്ച് കൊല്ലുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുൻപും കെനിയയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെനിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രവും കർശനവുമായ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും വന്യജീവികളുടെയും നിലനിൽപ്പിനായി ഈ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം.
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