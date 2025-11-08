Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightജനിതക രഹസ്യങ്ങളുടെ...
    World
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:00 PM IST

    ജനിതക രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിച്ച ജെയിംസ് വാട്സണ് വിട

    text_fields
    bookmark_border
    James Watson
    cancel

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഘ​ട​ന​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​നി​ത​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ഡി.​എ​ൻ.​എ​യു​ടെ ഘ​ട​ന ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ജെ​യിം​സ് വാ​ട്സ​ൺ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 97 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഈ​സ്റ്റ് നോ​ർ​ത്ത് പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    1953ൽ ​വാ​ട്സ​ണും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ക്രി​ക്കും ഡി.​എ​ൻ.​എ ഘ​ട​ന ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്ത് ജ​നി​ത​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 1962ൽ, ​ഈ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന് വൈ​ദ്യ ശാ​സ്ത്ര നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന ജീ​ൻ തെ​റ​പ്പി, ഡി.​എ​ൻ.​എ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​ക​ളെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന, കു​ടും​ബ വം​ശാ​വ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ജീ​നോം സീ​ക്വ​ൻ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കെ​ല്ലാം തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത് ഡി.​എ​ൻ.​എ​യു​ടെ പി​രി​യ​ൻ ഗോ​വ​ണി (ഡ​ബ്ൾ ഹെ​ലി​ക്സ്) ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. 1928 ഏ​പ്രി​ൽ ആ​റി​ന് ഷി​കാ​ഗോ​യി​ലാ​ണ് വാ​ട്സ​ൺ ജ​നി​ച്ച​ത്. പ​തി​ന​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഷി​കാ​ഗോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ് നേ​ടി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം, ഡി.​എ​ൻ.​എ ഘ​ട​ന​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് കേം​ബ്രി​ജി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ക്രി​ക്കി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഡി.​എ​ൻ.​എ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ വി​ൽ​കി​ൻ​സ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ഡി.​എ​ൻ.​എ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ട്സ​ണും ക്രി​ക്കു​മാ​ണ് ഡി.​എ​ൻ.​എ ഘ​ട​ന​യെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 1962ലെ ​നൊ​ബേ​ൽ ഈ ​മൂ​ന്നു​പേ​രു​മാ​ണ് പ​ങ്കി​ട്ട​ത്. ഇ​ന്ത്യാ​ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, കോ​ൾ​ഡ് സ്പ്രി​ങ് ഹാ​ർ​ബ​ർ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഹാ​ർ​വ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ജെ​യിം​സ് വാ​ട്സ​ന്റെ വം​ശീ​യ പ​രാ​മ​ർ​​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​കു​റി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ക​റു​ത്ത വ​ർ​​ഗ​ക്കാ​ർ വെ​ള്ള​ക്കാ​രേ​ക്കാ​ൾ ബു​ദ്ധി​കു​റ​ഞ്ഞ​വ​രാ​ണെ​ന്ന അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ര്‍ശം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ കോ​ൾ​ഡ് സ്പ്രി​ങ് ഹാ​ർ​ബ​ർ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:biologistLatest NewsObituaryJames Watson
    News Summary - Farewell to James Watson, who unraveled the mysteries of genetics
    Similar News
    Next Story
    X