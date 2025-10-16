Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകുടുംബ സന്ദർശനം;...
    World
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:29 AM IST

    കുടുംബ സന്ദർശനം; മാതാപിതാക്കളുടെ വിസയിൽ ആശങ്ക..!

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബ സന്ദർശനം; മാതാപിതാക്കളുടെ വിസയിൽ ആശങ്ക..!
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യു​ണ്ടോ​? ചി​ല അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​സ അ​നു​മ​തി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ളി​ത്. 60 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​ല വി​സ അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല.

    ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​സ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും നി​ല​വി​ലി​ല്ല. 60 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​സ അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മ​റ്റു പ്രാ​യോ​ഗി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​കാം. ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും യോ​ഗ്യ​ത, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്. പ്രാ​യ​മു​ള്ള ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

    ഇ​വ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ത​ട​യു​ക​യോ ചെ​യ്തേ​ക്കാം. ഇ​വ​ർ​ക്കും ക്രി​മി​ന​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ള്ള സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കോ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കോ വി​സ നി​ര​സി​ക്ക​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡാ​റ്റാ​ബേ​സി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വാ​യ്പ​ക​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​തും ത​ട​സ്സ​മാ​കും. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലരുടെയും കൃത്യമായ അപേക്ഷ തള്ളിയതായും മലയാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, ചിലർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിസ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

    വി​സ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • അ​പൂ​ർ​ണമാ​യ​തോ തെ​റ്റാ​യ​തോ ആ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ
    • ബ​ന്ധം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, കു​ടും​ബ ര​ജി​സ്ട്രി.
    • കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തോ ആ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് (കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു മാ​സം സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണം).
    • മു​ൻ വി​സ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    • മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​ത്.
    • മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കോ ​​സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ക്കോ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ
    • ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ പി​ശ​കു​ക​ൾ
    • കു​വൈത്ത് വി​സ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ
    • തെ​റ്റാ​യ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റു​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ൽ
    • ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ-​വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് പ​ക​രം അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:visa restictedGulf NewsKuwaitFamily Visit Visa
    News Summary - Family visit; Concerns over parents' visas..!
    Similar News
    Next Story
    X