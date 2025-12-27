Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:30 PM IST

    സിറിയയിൽ മസ്ജിദിൽ സ്ഫോടനം; എട്ട് മരണം

    സിറിയയിൽ മസ്ജിദിൽ സ്ഫോടനം; എട്ട് മരണം
    സിറിയയിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന മസ്ജിദിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ഡ​മ​സ്ക​സ്: സി​റി​യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഹിം​സി​ലെ മ​സ്ജി​ദി​ൽ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് എ​ട്ടു​മ​ര​ണം. 18ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ശി​യാ​ക്ക​ളി​ലെ അ​ല​വി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​മാം അ​ലി ബി​ൻ അ​ബീ​ത്വാ​ലി​ബ് മ​സ്ജി​ദി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നി​ടെ വ​ൻ സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന ന​മ​സ്കാ​ര ഹാ​ളി​ന്റെ മൂ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​സ്ജി​ദി​ന് കേ​ടു​പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോം​ബ് പൊ​ട്ടി​യ​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യു​മ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ത​വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത കൂ​ടി ത​ല​പൊ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ‘സ​റാ​യ അ​ൻ​സാ​റു​സ്സു​ന്ന’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

