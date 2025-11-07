ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനക്കിടെ പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം; 55 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ഇന്തോനേഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം നടന്നു. അമ്പത്തഞ്ചോളം പരിക്കേറ്റു, പള്ളിക്കുനേരെയുണ്ടായത് ആക്രമണമാണോയെന്നന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. കുറ്റവാളിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന 17 വയസ്സുകാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കെലാപ ഗാഡിങ് പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്കൂൾ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലാണ് പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പൊള്ളലേറ്റതുൾപ്പെടെ ചെറുതും ഗുരുതരവുമായ പരിക്കേറ്റ 55 പേരെ ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വൻ ശബ്ദത്തോടെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടതായും ആളുകൾ ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും സ്ഥലവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായത് സംഭവസ്ഥലത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
ഒരു ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി ഹൗസ് സ്പീക്കർ സുഫ്മി ദാസ്കോ അഹമ്മദ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാതെ സംശയിക്കുന്ന യുവാവ് പരിക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ജക്കാർത്തയിലെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്താണ് ഈ സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നാവികസേനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു.
പള്ളികൾക്കുനേരെയും പാശ്ചാത്യർക്കും നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇന്തോനേഷ്യക്കുളളതെന്നും സ്ഥലം പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ, ജക്കാർത്ത സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവി അസെപ് എഡി സുഹേരി പറഞ്ഞു. പള്ളിക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകളില്ലെന്നും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും കുറ്റവാളികൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
