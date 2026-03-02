Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 2 March 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 7:06 AM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് പ്രവാസി മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

    ബഹ്‌റൈനിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് പ്രവാസി മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
    ​മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ സൽമാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഏഷ്യൻ പ്രവാസി തൊഴിലാളിയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

    ​ഇറാന്റെ മിസൈൽ ബഹ്‌റൈന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴി തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന്, അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദേശ കപ്പലിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായും, ഇതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ​സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചു. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:BahrainIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Expatriate dies after missile debris falls on Bahrain; two injured
