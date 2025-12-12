Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഐ.എസ്.ഐ മുൻ തലവന് 14...
    World
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:50 PM IST

    ഐ.എസ്.ഐ മുൻ തലവന് 14 വർഷം തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    pakistan isi
    cancel
    camera_alt

    ഫാ​യി​സ് ഹ​മീ​ദ് 

    Listen to this Article

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​കി​സ്താ​ൻ ചാ​ര​സം​ഘ​ട​ന ഐ.​എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ മു​ൻ ത​ല​വ​ൻ ഫാ​യി​സ് ഹ​മീ​ദി​ന് സൈ​നി​ക കോ​ട​തി 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ര​ഹ​സ്യ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചു, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ.

    വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ഭാ​ഗ​ത്ത്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​​​​ളോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക വി​രു​ദ്ധ ക​ലാ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ തെ​ഹ് രീ​കെ ഇ​ൻ​സാ​ഫ് പാ​ർ​ട്ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ന്റെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ബു​ഷ്റ ബീ​വി​യു​ടെ​യും സ്വ​ന്തം ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഹ​മീ​ദ്.

    ത​​ന്നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ഹ​മീ​ദും ജ​ന​റ​ൽ ഖ​മ​ർ ബാ​ജ്‍വ​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യി മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വാ​സ് ശെ​രീ​ഫ് 2020ൽ ​ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:isi pakistanPakistanImran KhanLatest News
    News Summary - Ex-ISI chief Faiz Hameed sentenced to 14 years in jail
    Similar News
    Next Story
    X