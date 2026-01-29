Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:45 PM IST

    15 ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഉപരോധം; യു.എസ് അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

    15 ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഉപരോധം; യു.എസ് അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
    ബ്ര​സ​ൽ​സ്: ഇറാൻ റെവലൂഷനറി ഗാർഡ് ഉന്നത കമാൻഡറും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 15 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഉന്നത കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ 15 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഉപരോധം. ഇറാനിലെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് സംഘടനകൾക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് നീ​ക്കം. ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഞെ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​റാ​ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ഉ​പ​രോ​ധം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന് 27 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണം.

    ‘റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി’​നെ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ നേ​ര​ത്തേ ഫ്രാ​ൻ​സ് എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​നി​ലു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രെ​യും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യോ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ഭീ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​​ക്രോണി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    അതേസമയം, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചാൽ ഉടൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ സായുധസേന തയാറാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ആ​​ണ​​വ പ​​ദ്ധ​​തി സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഇ​​റാ​​ൻ ക​​രാ​​റി​​ൽ ഏ​​ർ​​​പ്പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടാ​​ണ് ട്രം​​പ് സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ‘യു.​​എ​​സ് നാ​​ലു യു​​ദ്ധ​​ക്ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ൾ വി​​ന്യ​​സി​​ച്ചതോ​​ടെ പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​യി​​ൽ വീ​​ണ്ടും യു​​ദ്ധ​​ഭീ​​തി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഇറാനിയൻ യു.എസ് എഴുത്തുകാരിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമം: പ്രതിക്ക് 15 വർഷം തടവ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: ഇ​റാ​നി​യ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക് 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി. ഇ​റാ​നു​വേ​ണ്ടി വ​ധ​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യാ​യ കാ​ർ​ലൈ​ൽ റി​വേ​ര​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക കൂ​ടി​യാ​യ മ​സീ​ഹ് അ​ലി നെ​ജാ​ദി​നെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും വ​ധി​ക്കാ​ൻ 2024ലാ​ണ് വ​ധ​ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് മ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യെ​ന്നും ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​​െ​ന്റ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ ഖേ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

