Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:46 PM IST

    എക്സിന് 12 കോടി യൂറോ പിഴയിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ

    എക്സിന് 12 കോടി യൂറോ പിഴയിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ
    Listen to this Article

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ എ​ക്സി​ന് 12 കോ​ടി യൂ​റോ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ​മാ​യ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന നി​യ​മം (ഡി.​എ​സ്.​എ) ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ണ് പി​ഴ.

    ഡി.​എ​സ്.​എ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​ഞ്ഞും പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ദോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഉ​പ​​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​മാ​ണ് ഡി.​എ​സ്.​എ. ഇ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ക​ന​ത്ത പി​ഴ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. നേ​ര​ത്തേ, ട്വി​റ്റ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന എ​ക്സ് ഡി.​എ​സ്.​എ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് മൂ​ന്ന് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ലെ ‘നീ​ല ടി​ക്മാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന’ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​ര​സ്യ ഡേ​റ്റ​ബേ​സ്, വി​വ​രം ചേ​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലും എ​ക്സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    TAGS:European UnionElon Musk
    News Summary - European Union fines X 120 million euros
