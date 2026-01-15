Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:40 PM IST

    ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണിക്കെതിരെ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ യൂറോപ്യൻ സൈന്യം എത്തി

    ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണിക്കെതിരെ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ യൂറോപ്യൻ സൈന്യം എത്തി
    Listen to this Article

    നൂ​ക് (ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ്): യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സൈ​ന്യ​മെ​ത്തി. ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, നോ​ർ​വേ, സ്വീ​ഡ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് വ​ട​ക്കെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ്-​ഡെ​ന്മാ​ർ​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​വ​ത്താ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നാ​റ്റോ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ന് സൈ​നി​ക​സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ലെ സൈ​നി​ക​സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    GreenlandDonald Trump
