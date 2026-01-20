Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right‘ട്രം​പി​​ന്റെ...
    World
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:00 PM IST

    ‘ട്രം​പി​​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു’; തീരുവയെ വിമർശിച്ച് യൂറോപ്യൻ കമീഷൻ അധ്യക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ട്രം​പി​​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു’; തീരുവയെ വിമർശിച്ച് യൂറോപ്യൻ കമീഷൻ അധ്യക്ഷ
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ദെ​ർ ലെ​യെ​ൻ

    Listen to this Article

    ദാ​വോ​സ്: ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ദെ​ർ ലെ​യെ​ൻ. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​​ല്ലെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞ ട്രം​പി​​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും അ​​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​​ലൈ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ലാ​യാ​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ക​രാ​ർ ക​രാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സ് തീ​രു​വ​യോ​ടു​ള്ള യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​ചി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ലും തു​ല്യ അ​ള​വി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ദെ​ർ ലെ​യെ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ട്രം​പി​​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം യൂ​റോ​പ്പി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ചി​ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ, യു.​എ​സ്-​ഇ.​യു വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മേ​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ‘ട്രേ​ഡ് ബ​സൂ​ക്ക’ എ​ന്ന ന​ട​പ​ടി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ.

    ജി7 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗം ഈ ​ആ​ഴ്ച ​പാ​രി​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ട്രം​പി​​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ യൂ​റോ​പ്പ് ​വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്രി മാ​രീ ജെ​​റെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂറോപ്പുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തം -യു.എസ്

    ദാ​വോ​സ്: യൂ​റോ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്കോ​ട്ട് ബെ​സെൻറ്. സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ദാ​വോ​സി​ൽ ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ട്രം​പി​​ന്റെ ന​ട​പ​ടി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്കോ​ട്ട് ബെ​സെൻറി​​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. യൂ​റോ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം ദൃ​ഢ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:US Trade TariffDonald Trump
    News Summary - European leaders criticize Trump’s foreign policies as Greenland tensions loom over Davos
    Similar News
    Next Story
    X