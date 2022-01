'ഒമിക്രോൺ വകഭേദം', യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ്​ മഹാമാരിയുടെ അന്ത്യംകുറിക്കും - ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

cancel camera_alt Photograph:(Reuters) By വെബ് ഡെസ്ക് കോപ്പൻഹേഗൻ: ഒമിക്രോൺ വകഭേദം യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ്​ മഹാമാരിയുടെ​​ അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്ന്​ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ യൂറോപ്പ്​ ഡയറക്ടർ ഹൻസ് ക്ലജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒമിക്രോൺ വകഭേദം കോവിഡ്​ മഹാമാരിയെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയെന്നും മഹാമാരിയുടെ 'എൻഡ്​ ഗെയിമിലേക്കാണ്​'​ യൂറോപ്പ് ഇപ്പോൾ​ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്‌പിക്ക്​ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാർച്ചോടെ 60 ശതമാനം യൂറോപ്യന്മാരെയും ഒമിക്രോൺ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒമിക്രോണിന്റെ നിലവിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശാന്തമായ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകളും മാസങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.. ഒരു ആഗോള പ്രതിരോധശേഷി നാം കൈവരിച്ചേക്കും, അതിന്​, ഒന്നുകിൽ വാക്‌സിന്​ നന്ദി പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അണുബാധ കാരണം പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ടായി എന്ന്​ കരുതാം. ''ഇൗ വർഷാവസാനത്തോടെ കോവിഡ്​ 19 മടങ്ങിവരുന്നതിന്​ മുമ്പായി ഒരു ശാന്തമായ കാലഘട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന്​ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഒരു മഹാമാരി ഇനി തിരികെ വരണമെന്നില്ല''. -ഹൻസ് ക്ലജ് വ്യക്തമാക്കി. യു.എസിലെ പ്രമുഖ ആരോഗ്യ വിദഗ്​ധനായ ആൻറണി ഫൗചിയും സമാനമായ അഭിപ്രായവുമായി എത്തി. യു.എസി​െൻറ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോവിഡ്-19 കേസുകൾ കുത്തനെ കുറയുന്നതായും ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ്​ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസി​െൻറ വടക്കുകിഴക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സമീപകാല ഇടിവ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, "നിങ്ങൾക്ക്​ രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു വഴിത്തിരിവ് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്​ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു". -അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ഫൗചി​ പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രാദേശിക ഓഫീസും കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മേഖലയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞുവെന്ന്​ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒമിക്‌റോണിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള വൈറസിന്റെ നാലാമത്തെ തരംഗം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി മരണങ്ങൾ കുറയുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒമിക്രോൺ വകഭേദം ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹവ്യാപന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ലബോറട്ടറികളുടെ കൺസോർഷ്യമായ ഇൻസാകോഗ് മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലാണ് രോഗവ്യാപനം കൂടുതലെന്നും വൈറസിന് നിരന്തരം ജനിതകവ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ബി.എ.-1, ബി.എ.-2, ബി.എ.-3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഒമിക്രോൺ ഉപവകഭേദങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ കേസുകളും ബി.എ.-2 വകഭേദമാണ്. അതിൽ മിക്കവയും ഒട്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതോ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളതോ ആണ്. എന്നാൽ ആശുപത്രി പ്രവേശനവും ഐ.സി.യു. കേസുകളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Europe Could Be Headed For Covid Pandemic Endgame says WHO Europe director Hans Kluge