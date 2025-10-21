Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:45 PM IST

    സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പുടിൻ മുടക്കുന്നുവെന്ന് ഇ.യു

    Vladimir Putin
    വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ

    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ മു​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ്ര​കാ​രം, നേ​ര​ത്തെ റ​ഷ്യ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും പു​ടി​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ട്ട് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര മേ​ധാ​വി​ക​ളും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ​യൂ​നി​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​വും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച റ​ഷ്യ​ൻ ഫ​ണ്ട് യു​ക്രെ​യ്ന് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രും ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഹം​ഗ​റി ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ട്രം​പും പു​ടി​നും ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ​

    TAGS:RussiaVladimir PutinWorld NewsRussia Ukraine War
