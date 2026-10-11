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    ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണം: സൗ​ദി​ക്ക് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​​യ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

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    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ഡെ​ർ ലെ​യ്ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണം: സൗ​ദി​ക്ക് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​​യ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​ക്ക് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​​യ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം. റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ​ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി​ക്ക് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ഡെ​ർ ലെ​യ്ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളോ​ടും ഞ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ‘എ​ക്സ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലെ ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി​വി​ലി​യ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും ഹിം​സാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വോ​ൺ ഡെ​ർ ലെ​യ്ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ സ​മ​യം, സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ബ്ഹ, റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഹൂ​തി സം​ഘ​ട​ന വീ​ണ്ടും ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഭൗ​തി​ക നാ​ശ ന​ഷ്‌​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

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    News Summary - EU Backs Saudi Against Houthis
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