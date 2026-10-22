ഐ.സി.സിക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂനിയന്റെ മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം; പ്രഖ്യാപനം ട്രംപിന്റെ ഉപരോധത്തിന് പിന്നാലെtext_fields
ബ്രസൽസ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിക്കും (ഐ.സി.സി) അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും യൂറോപ്യൻ യൂനിയന്റെ പരമോന്നത മനുഷ്യാവകാശ ബഹുമതിയായ സഖറോവ് പുരസ്കാരം. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടം കോടതിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം.
അമേരിക്കക്കും ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഐ.സി.സിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തോടും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളോടുമുള്ള ആദരവിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അധ്യക്ഷ റോബർട്ട മെറ്റ്സോള പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ കോടതി നിർവഹിക്കുന്ന സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് പുരസ്കാരമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിലെ സ്ട്രാസ്ബുർഗിലുള്ള യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിൽ അംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മെറ്റ്സോളയുടെ പ്രതികരണം.
സോവിയറ്റ് വിമതനും സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ ആന്ദ്രേ സഖറോവിന്റെ പേരിൽ 1988ൽ ആണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ ആണ് വർഷംതോറും ബഹുമതി നൽകുന്നത്.