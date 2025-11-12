Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഊർജ പരിവർത്തനം:...
    World
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 6:45 AM IST

    ഊർജ പരിവർത്തനം: ഇന്ത്യയും ചൈനയും മുൻനിരയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Energy transition
    cancel
    Listen to this Article

    ബെ​ലെം (ബ്ര​സീ​ൽ): ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ശു​ദ്ധ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് (കോ​പ് 30) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ന്ദ്രേ കൊ​റി​യ ദൊ ​ലാ​ഗോ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ര​സീ​ലി​ലെ ബെ​ലേ​മി​ൽ കോ​പ് 30 ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൈ​ന​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​തേ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ക​മ്പ​നി​ക​ളും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സൗ​​രോ​ർ​ജ പാ​ന​ലു​ക​ൾ, കാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി, ബാ​റ്റ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​െ​ട ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം ഹ​രി​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaChinaLatest NewsEnergy Transition
    News Summary - Energy transition: India and China at the forefront
    Similar News
    Next Story
    X