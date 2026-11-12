ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി; മുന്നൂറിലധികം സ്കൂളുകൾ ഒഴിപ്പിച്ചു

ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി; മുന്നൂറിലധികം സ്കൂളുകൾ ഒഴിപ്പിച്ചുtext_fields
ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ആശങ്കാജനകമായ വാർത്ത രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റോം, മിലാൻ, നേപ്പിൾസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ മുന്നൂറിലധികം സ്കൂളുകളിലാണ് ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായത്. സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഭീഷണി ഇമെയിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കനത്ത സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പും നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ 'വിലായത് മിസോജിനിസ്ഥാൻ' എന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 'മിഖായേൽ ആന്ദ്രോപോവ്' എന്നയാളുടെ പേരിൽ അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ ഇറ്റലിക്കാർക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടത്താൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഓരോ സ്കൂളിലും ശക്തമായ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഈ ഇമെയിലിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കാറിൽ പോലും ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ പരാമർശങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഭീതി പരത്തുന്ന ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഉടനടി രംഗത്തിറങ്ങുകയും സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിപ്പിച്ചത്. ഭാഗ്യവശാൽ ഇതുവരെയുള്ള പരിശോധനകളിൽ സംശയാസ്പദമായോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോനി അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുകയും സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വ്യാജ ഭീഷണിയാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.