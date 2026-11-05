'ഇത്തവണ എന്റെ സ്പേസ് ലേസർ ഏറ്റില്ല'; ട്രംപിന്റെ തോൽവിയിൽ ഇലോൺ മസ്ക്

'ഇത്തവണ എന്റെ സ്പേസ് ലേസർ ഏറ്റില്ല'; ട്രംപിന്റെ തോൽവിയിൽ ഇലോൺ മസ്ക്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേരിട്ട അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യ പ്രതികരണവുമായി ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്ക്. ട്രംപിന്റെ വലിയ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരകനായിരുന്ന മസ്ക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'എക്സി'ലൂടെയാണ് ഫലത്തെ പരിഹസിച്ചത്. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന എന്റെ ബഹിരാകാശ ലേസറുകൾ ഇത്തവണ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു', എന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ കുറിപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തെ പിന്തുണച്ച മസ്കിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിരന്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പരിഹാസം.
"ട്രംപിന്റെ വിദേശനയം പാളി"; കുറ്റപ്പെടുത്തി ഫ്രഞ്ച് തീവ്ര വലതുപക്ഷം
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുൻകാല വിദേശനയങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യതിയാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്തുണ്ടായതെന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പ്രമുഖ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'നാഷണൽ റാലി'യുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോർദാൻ ബാർഡെല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തി. യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനവിധി മാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ബാർഡെല്ല, ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന സൈനിക-നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായതായി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ജനതയെ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
'ആഗോള വലതുപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ച': ജർമനിയിലെ ഇടതുപക്ഷം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ലഭിച്ച കനത്ത പ്രഹരമാണെന്ന് ജർമനിയിലെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടി ജോയിന്റ് ലീഡർ ഇനീസ് ഷ്വെർട്നർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'ആഗോള വലതുപക്ഷ ശക്തികൾക്കേറ്റ വൻ പതനമാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ജനവിധി'.
യു.എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിമുറുക്കിയതോടെ, വാഷിംഗ്ടണിന്റെ വിദേശനയങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര തീരുമാനങ്ങളിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേസമയം, ഹൗസിലും സെനറ്റിലും ശക്തമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് സാന്നിധ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവചനാതീതവും സംഘർഷഭരിതവുമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യൂറോപ്യൻ-ആഗോള നേതൃത്വങ്ങൾ.