    റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ടു

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ജ​നീ​വ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം
    റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ടു
    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​യു​ടെ ​ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഒ​ഡേ​സ​യി​ൽ വ​യോ​ധി​ക കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു​ദ്ധ​മ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ജ​നീ​വ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഒ​ഡേ​സ​യി​ലെ ഗാ​ർ​ഹി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഡ്രോ​ൺ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റ​ഷ്യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ന​ഗ​ര​മാ​യ ബെ​ൽ​ഗോ​റോ​ഡി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലും സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യോ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്രെം​ലി​ൻ വ​ക്താ​വ് ഡി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ് റ​ഷ്യ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ മി​ത്രോ ലി​റ്റ്‍വി​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ യു​ക്രെ​യ്ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് നാ​ലു വ​യ​സ്സ് തി​ക​യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Russiaukraine
