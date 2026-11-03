ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൽ പങ്കാളിയാവില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഐസൻകോട്ട്text_fields
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽപോലും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാറുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ യഷാർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്. ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാറിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയാകില്ലെന്ന് ഐസൻകോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ തടയുമെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഐസൻകോട്ട് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ തുടരാൻ നെതന്യാഹു താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന അറബ് വിഭാഗങ്ങളായ റആം, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അറബ് പാർട്ടികളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഭരണകൂടത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇസ്രായേലി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നീക്കം.
യായർ ഗോളാന്റെ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് കക്ഷിയും നഫ്തലി ബെന്നറ്റും അവിഗ്ഡോർ ലീബർമാന്റെ പാർട്ടിയും ഐസൻകോട്ടിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെയും റാമിന്റെയും പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാൽ, 120 അംഗ നെസെറ്റിൽ 67 എം.പിമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിന് സാധിക്കും. നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് നിലവിൽ 53 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ ബ്ലോക്കിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വിശാലമായ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് ഐസൻകോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.