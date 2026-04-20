Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightലൂയിസിയാന വെടിവെപ്പ്:...
    World
    Posted On
    date_range 20 April 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 7:46 AM IST

    ലൂയിസിയാന വെടിവെപ്പ്: എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അ​ക്രമിയെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച് ​കൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബപ്രശ്നമാണ് അക്രമത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ്
    Eight children killed in Louisiana shooting, police say
    cancel

    ലൂയിസിയാന: യു.എസിലെ ലൂയിസിയാനയിൽ അക്രമി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ എട്ടുകുട്ടികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒന്നിനും 14-നുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ​കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനിടെ, രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ, 10 പേർക്കാണ് വെടി​യേറ്റത്. അക്രമിയായ ഷമർ എൽക്കിന്‍സിനെ പൊലീസ് വധിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ ഏഴ് പേർ ഷമർ എൽക്കിന്‍സിന്റെ മക്കളാണ്. മറ്റൊരാൾ ബന്ധുവായ കുട്ടിയാണ്. കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്നാണു വെടിവയ്പുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു വാഹനം തട്ടിയെടുത്ത പ്രതി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, കൊലയാളിയെ പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് വെടിവെച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ​പൊതുസ്ഥലത്തെ വെടിവെപ്പ് നിത്യസംഭവമാണ്. എന്നാൽ, കുടുംബ​പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഈ ​കൂട്ട കൊലപാതകം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

    ഞായറാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. തോക്കുമായെത്തി മൂന്ന് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയാണ് വെടിയുതിർത്തത്. രണ്ടുവീടുകളിൽക്കയറി വെടിവെച്ചശേഷമാണ് അല്പംമാറിയുള്ള മറ്റൊരു ­വീട്ടിലേക്ക് അക്രമിയെത്തിയത്.

    നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ സംഭവമാണിതെന്നു മേയർ ടോം അഴ്സെനോക്സ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണിത്. അതേസമയം, ­യു.എസിലെ അയോവ സർവകലാശാലക്കുസമീപം നടന്ന മറ്റൊരു വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളടക്കം അഞ്ചുപേർക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USLouisiana shootingchildren killed
    Similar News
    Next Story
    X