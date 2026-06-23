ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഈദുൽ അദ്ഹാ പരിപാടിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഈദുൽ അദ്ഹാ പരിപാടിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്: ജർമനിയിലെ മലയാളി മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയായ അക്കരക്കാഴ്ചകളുടെ ഈദുൽ അദ്ഹാ പരിപാടിയും വാർഷിക സംഗമവും ജൂൺ ഏഴിന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ സാൽബൗ ബെർഗനിൽ നടന്നു. ജർമനിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 350ലധികം പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കുടുംബങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കാളികളായി.
കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത്. ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിയും അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചും ഒത്തുചേരൽ ആഘോഷിച്ചു.
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ, തൊഴിൽ അന്വേഷകർ, സംരംഭകർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്ത് താൽപര്യമുള്ളവർ, നവീകരണ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്നവർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതാ ശാക്തീകരണവും കൗമാരക്കാരുടെ ഭാവി വികസനവും കേന്ദ്രീകരിച്ച സെഷനുകളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു.
കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കേരള വിഭവങ്ങൾ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിളമ്പി. ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും കൂടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ വിലയിരുത്തി. 2014ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതുമുതൽ ജർമനിയിലെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സഹകരണം, പരസ്പര പിന്തുണ, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവ വളർത്തുന്നതിൽ അക്കരക്കാഴ്ചകൾ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചുവരുന്നു. ഈ വർഷം ലഭിച്ച മികച്ച പങ്കാളിത്തവും പ്രതികരണവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ ഭാവിയിലും തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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