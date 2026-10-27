സൗദിയിൽ ഈജിപ്ത്യൻ സൈന്യമിറങ്ങും; ഹൂതി ഭീഷണി വകവെക്കാതെ സീസിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

സൗദിയിൽ ഈജിപ്ത്യൻ സൈന്യമിറങ്ങും; ഹൂതി ഭീഷണി വകവെക്കാതെ സീസിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരംtext_fields
കെയ്റോ: സൗദി അറേബ്യയുടെ അതിർത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക പിന്തുണ നൽകാൻ ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സീസിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് തിങ്കളാഴ്ച ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകി. സൗദി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സൈന്യത്തെ അയക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. എന്നാൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ പിന്തുണ സൗദി പ്രദേശങ്ങളുടെയും അതിർത്തികളുടെയും പ്രതിരോധത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നും യമനിനുള്ളിൽ യാതൊരു ആക്രമണവും നടത്തില്ലെന്നും സീസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈജിപ്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ യമനിലെ ഹൂതികൾ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് 'ഗുരുതരമായ ഭീഷണി' ഉയർത്തുമെന്ന് സൻആയിലെ ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ യഹ്യ അൽ റായീ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്പീക്കർ ഹിഷാം ബദവിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പൈപ്പ്ലൈനിലും വിമാനത്താവളത്തിലും ആക്രമണമെന്ന് ഹൂതികൾ
ഈജിപ്ത് പാർലമെന്റിന്റെ സൈനിക അനുമതി പുറത്തുവന്ന അതേദിവസം തന്നെ, സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ക്രൂഡ് പൈപ്പ്ലൈനിലെ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഡ്രോണുകൾ പതിച്ചതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചോ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സൗദി അറേബ്യ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച റാബിഗ് റിഫൈനറിക്ക് നേരെയും യാൻബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരാംകോയുടെ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും റിയാദ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിനെ മറികടന്ന് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ യാൻബുവിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എത്തിക്കുന്ന 740 മൈൽ നീളമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പൈപ്പ്ലൈനാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 10-ന് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇത് രണ്ടാഴ്ചയോളം അടച്ചിട്ടിരുന്നു. പ്രതിദിനം 7 ദശലക്ഷം ബാരൽ ശേഷിയുള്ള ഈ പൈപ്പ്ലൈനിലെ എണ്ണയൊഴുക്ക് 5.8 ദശലക്ഷം ബാരലിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചതായി ഒക്ടോബർ ആറിന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ തകർത്തെന്ന് സഖ്യസേന; സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി തെഹ്റാനിൽ
ഹൂതികളുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സൻആയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയതായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. റിയാദിന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ടതും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തതുമായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടെണ്ണം സൻആയിൽ തകർത്തതായും, അഞ്ച് മിസൈൽ സംഭരണ തുരങ്കങ്ങളും നാല് ലോഞ്ചറുകളും തകർത്തതായും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.
ഒരുവശത്ത് സൈനിക ജാഗ്രത ശക്തമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മറുഭാഗത്ത് നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുമായി സൗദി അറേബ്യ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം തിങ്കളാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ തെഹ്റാനിലെത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഖത്തറും പാകിസ്താനും നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സംഘർഷത്തിന് അയവുവരുത്താനുമാണ് സന്ദർശനമെന്ന് റിയാദ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇരു രാജ്യങ്ങൾ വഴിയും അമേരിക്കയുമായി പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമെങ്കിൽ പോരാട്ടം പുനരാരംഭിക്കാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെങ്കിലും നയതന്ത്ര ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.