എബോള; കണക്കുകളേക്കാൾ നാലിരട്ടി വ്യാപനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

എബോള; കണക്കുകളേക്കാൾ നാലിരട്ടി വ്യാപനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനtext_fields
ബനിയ:ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട എബോള വൈറസ് വ്യാപനം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) മുന്നറിയിപ്പ്. രോഗവ്യാപനം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടുമുതൽ നാലു വരെ ഇരട്ടിയായിരിക്കാമെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ എമർജൻസി ഡയറക്ടർ ചിക്കു ഇഹെക്വസു വ്യക്തമാക്കി.
ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിലെ ബനിയയിൽ, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 80 ശതമാനം പേർക്കും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള രോഗികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരിൽ രോഗം വ്യാപകമായി കാണുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സർവേയ്ലൻസ് സംവിധാനങ്ങളെ സാഹചര്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതുവരെ 1,792 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 625 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വ്യാപനം ഇതിലും എത്രയോ വലുതാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
ഇത്തവണ കാണപ്പെടുന്ന 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' (Bundibugyo) എന്ന വൈറസ് വകഭേദം മറ്റ് വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തീവ്രത കുറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല. രോഗികളായ ബന്ധുക്കളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം വീടുകളിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വൈറസ് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പടരാൻ കാരണമാകുന്നു. ആശുപത്രികളിലെത്താത്ത രോഗികൾ കൂടുതൽ കാലം സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അണുബാധയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആദ്യ 400 മരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 70 ശതമാനവും ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിലെ ബനിയയിൽ രോഗപരിശോധന നടത്തുന്നവരിൽ പകുതിയോളം പേരും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വടക്കൻ കിവു, തെക്കൻ കിവു, ഷോപോ പ്രവിശ്യകളിലേക്കും വൈറസ് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യം നേരിടാൻ 21,000 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകി വരികയാണെന്നും, വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും അവരെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മെയ് മാസം പകുതിയോടെയാണ് കോംഗോയിൽ എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരണം കൂടി നടന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിവരയിടുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം കോംഗോ നേരിടുന്നത് വലിയൊരു ആരോഗ്യദുരന്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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