    5 Oct 2025 11:28 AM IST
    5 Oct 2025 11:28 AM IST

    ജപ്പാനിലെ ഹോൺഷുവിൽ ഭൂചലനം; തീവ്രത ആറ് രേഖപ്പെടുത്തി, ആളപായമില്ല

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ജപ്പാന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഹോൺഷുവിനടുത്ത് 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; 50 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തി. വളരെ സജീവമായ ഭൂകമ്പ മേഖലയിലുള്ള രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ഭൂകമ്പ ശൃംഖല അവർക്കുള്ളതിനാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ജപ്പാനിലാണ്.പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയറിലെ ഒരു അഗ്നിപർവത മേഖലയിലാണ് ജപ്പാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

    ദ്വീപുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇടക്കിടെ കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളും ഇടക്കിടെ അഗ്നിപർവത പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറിയ സ്ഫോടനങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും സൂനാമിക്ക് വരെ കാരണമാകുന്ന വിനാശകരമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടിൽ പലതവണ സംഭവിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രധാന ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ 2024 നോട്ടോ ഭൂകമ്പം, 2011 ലെ തോഹോകു ഭൂകമ്പവും സൂനാമിയും, 2004 ലെ ച്യൂട്ട്‌സു ഭൂകമ്പം, 1995 ലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാൻഷിൻ ഭൂകമ്പം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ജപ്പാനിൽ, ഭൂകമ്പങ്ങളെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പകരം ഭൂകമ്പ തീവ്രത ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ ഷിൻഡോ സ്കെയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡിഫൈഡ് മെർക്കല്ലി തീവ്രത സ്കെയിൽ, ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഡു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മാക്രോസീമിക് സ്കെയിൽ (ഇഎംഎസ്) എന്നിവക്ക് സമാനമാണ്, അതായത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭൂകമ്പം അതിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സ് അളക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത സ്കെയിൽ അളക്കുന്നു.

    സാധാരണയായി പന്ത്രണ്ട് ലെവൽ തീവ്രതയുള്ള മറ്റ് ഭൂകമ്പ തീവ്രത സ്കെയിലുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിൻഡോ പത്ത് ലെവലുകളുള്ള ഒരു യൂനിറ്റാണ്, വളരെ നേരിയ ഭൂകമ്പം ഷിൻഡോ പൂജ്യം മുതലും വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഷിൻഡോ ഏഴ് വരെയുമാണ്.

    ഷിൻഡോ അഞ്ച്, ആറ് എന്നിവ ഇടത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ദുർബലവും ശക്തമായവയുമാണ്. ഷിൻഡോ നാലും അതിൽ താഴെയുള്ളവയും ദുർബലമായത് മുതൽ നേരിയതായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ളവ ഫർണിച്ചറുകൾ, ചുമർ ടൈലുകൾ, മര വീടുകൾ, ഉറപ്പിച്ച കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ, ഗ്യാസ്, വാട്ടർ പൈപ്പുകൾ എന്നിവക്ക് കനത്ത നാശമുണ്ടാക്കാം. ഭൂകമ്പത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

