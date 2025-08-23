Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധമേർപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല; മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഡച്ച് മന്ത്രി

    Caspar Veldkamp
    കാസ്പർ വെൽഡ്കാംപ്

    തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധമേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഡച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി കാസ്പർ വെൽഡ്കാംപ്. ഗസ്സയിലെ അധിനിവേശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികളെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കാബിനറ്റിൽ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ ഇത് നടന്നിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് മന്ത്രി പദവി രാജിവെച്ചത്.

    പുതിയ ഉപരോധം ഇസ്രായേലിനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന് തന്നെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പാണ് ഉയരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെസൽ സ്മോട്രിച്ച്, ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗീർ പോലുള്ള തീവ്രവലതുപക്ഷ നയം പിന്തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിമാർക്കുള്ള പ്രവേശനവിലക്ക്, ഇസ്രായേൽ നാവികസേന കപ്പലുകൾക്ക്​​ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

    ഇതിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പാണ് സഹമന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് മന്ത്രിയും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും പദവി രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഗസ്സയിൽ അധിനിവേശം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് നെതർലാൻഡ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

    നേരത്തെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫേ​സ് ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ (​ഐ.​പി.​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ‘പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്തി സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മ​ടി കാ​ണി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ണി അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം വൈ​കി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്’ -റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സി​ന്റെ ക​ള്ളം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ള്ളം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

