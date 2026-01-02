Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:30 PM IST

    മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്: യു.എസുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് വെനിസ്വേല

    മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്: യു.എസുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് വെനിസ്വേല
    കാ​ര​ക്കാ​സ്: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റെ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മ​ദു​റോ. എ​ന്നാ​ൽ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ തു​റ​മ​ു​ഖ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സി.​ഐ.​എ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ൽ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ദു​റോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​നാ​യി ഭീ​ഷ​ണി​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന് പ​ക​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​ൻ വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും മ​ദു​റോ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വെ​നി​സ്വേ​ല ത​യാ​റാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ മ​ണ്ണി​ലെ സി.​ഐ.​എ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാം’​എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ദു​റോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യാ​നു​ള്ള അ​വ​ശ്യ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

