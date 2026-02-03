സുഡാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിച്ചത് ഡ്രോണുകൾ: 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ 1,000 ആക്രമണങ്ങൾ

സുഡാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിച്ചത് ഡ്രോണുകൾ: 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ 1,000 ആക്രമണങ്ങൾtext_fields
ദാർഫുർ: 2023 ഏപ്രിലിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സുഡാന്റെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് ഇരുപക്ഷവും ഏറ്റവും കുടുതൽ ഡ്രോണുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഭാരം സാധാരണക്കാരാണ് അനുഭവിച്ചത്. വിനാശകരവും ഫലപ്രദവുമായ ഡ്രോണുകൾ നിരവധി സിവിലിയന്മാരെ കൊല്ലുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുകയും സുഡാനീസ് നഗരങ്ങളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു.
സുഡാനീസ് സായുധ സേനയായ എസ്.എ.എഫും വിമത സൈന്യമായ ആർ.എസ്.എഫും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഡ്രോണുകളുടെയും ആളില്ലാ ആകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. സുഡാന്റെ പരന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, എസ്.എ.എഫും ആർ.എസ്.എഫും ഹ്രസ്വ ദൂര ഡ്രോണുകൾ മുതൽ 4,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധി വരെയുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇവക്ക് സുഡാനിലെ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലും എത്താൻ കഴിയും.
നിരീക്ഷണത്തിനും കൃത്യതയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും എസ്.എ.എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ പ്രധാനമായും ഇറാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ നിരീക്ഷണ പേലോഡും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ 40 കിലോഗ്രാം വരെ പരമാവധി ആയുധങ്ങളും 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരവുമുള്ള രണ്ട് പ്രിസിഷൻ-ഗൈഡഡ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും വഹിക്കാൻ കഴിയും.
‘ജാൻജവീദ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ബന്ധമുള്ള മിലിഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ആർ.എസ്.എഫിന്റെ ഉത്ഭവം. 2000ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ദാർഫുർ സംഘർഷത്തിനിടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ സുഡാൻ സർക്കാർ ഇവരെ അണിനിരത്തി. ഇവർ ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിക്കൽ, കൂട്ടക്കൊല, ലൈംഗിക അതിക്രമം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്ക് യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നടത്തിയതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആരോപിച്ചു.
2013ൽ, ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2019 ൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഉമർ അൽ ബഷീറിന്റെ കീഴിലുള്ള സുഡാൻ സർക്കാർ, ജാൻജവീദ് മിലിഷ്യകളെ ആർ.എസ്.എഫിലേക്ക് ചേർത്ത് ഔദ്യോഗികമാക്കി.
