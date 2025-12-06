Begin typing your search above and press return to search.
    6 Dec 2025 11:00 PM IST
    6 Dec 2025 11:01 PM IST

    സുഡാനിൽ ഡ്രോണാക്രമണം; 33 കുട്ടികളടക്കം 50 മരണം

    സുഡാനിൽ ഡ്രോണാക്രമണം; 33 കുട്ടികളടക്കം 50 മരണം
    കൈ​റോ: സു​ഡാ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യാ​യ കു​ർ​ദു​ഫാ​നി​ൽ കി​ൻ​ഡ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ൽ അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ ഡ്രോ​ണാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 33 കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം 50 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ക​ലോ​ഗി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം. മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കൂ​ടി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റാ​പി​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ഴ്സ​സും (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ഫ്) സു​ഡാ​ൻ സൈ​ന്യ​വും ത​മ്മി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. എ​ണ്ണ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കു​ർ​ദു​ഫാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മീ​പ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ട്ട​നം അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 48 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ലേ​റെ​യും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രാ​ണ്. സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ൽ​ഫാ​ഷി​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ഹ​ത്യ​ക്കാ​ണ് കു​ർ​ദു​ഫാ​നും സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ മേ​ധാ​വി വോ​ൾ​ക​ർ ട​ർ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ​ഫാ​ഷി​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത് സി​വി​ലി​യ​ൻ ന​ര​ഹ​ത്യ​ക്ക് പു​റ​മെ, കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​​ങ്ങ​ളും ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    2023ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ സൈ​ന്യ​വും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ഫും ത​മ്മി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം 48,000 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഇ​തി​ലേ​റെ വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ഒ​രു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ പേ​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

