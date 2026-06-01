Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഎവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ...
    World
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 3:57 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 4:00 PM IST

    എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ മോഹമുണ്ടോ? കയ്യിൽ 1 കോടി രൂപയെങ്കിലും കരുതണം!

    text_fields
    bookmark_border
    everest
    cancel

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്നത് സാഹസികരുടെയും പർവതാരോഹകരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ 8,849 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ മഞ്ഞുമലയുടെ ശിഖരത്തിലെത്തുക എന്നത് വെറും ധൈര്യത്തിന്റെയോ ശാരീരികക്ഷമതയുടെയോ കാര്യമല്ല. അതിനായി നല്ല സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപവും വർഷങ്ങളായുള്ള പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്.

    എൻ.ഡി.ടി.വി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, എവറസ്റ്റ് കയറുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ വരും. ചില ആഡംബര എക്സ്പെഡിഷനുകൾക്കും പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾക്കും ചെലവ് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

    പെർമിറ്റ് ഫീസ് മാത്രം ലക്ഷങ്ങൾ

    എവറസ്റ്റ് കയറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെലവുകളിൽ ഒന്ന് നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന കയറൽ അനുമതി ഫീസാണ്. 2025-ൽ നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഈ ഫീസ് 11,000 ഡോളറിൽ നിന്ന് 15,000 ഡോളറായി ഉയർത്തി. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഇത് ഏകദേശം 12.8 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഈ ഫീസ് അടച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകില്ല. എക്സ്പെഡിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് നൽകേണ്ട തുക, ബേസ് ക്യാമ്പ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഷെർപ്പമാരുടെ സേവനം, ഭക്ഷണം, ഗതാഗതം, മെഡിക്കൽ സഹായം എന്നിവക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായി പണം ചെലവഴിക്കണം.

    എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ വായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ മിക്ക പർവതാരോഹകരും അധിക ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശിഖരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഓരോ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനും ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവാകും. അതോടൊപ്പം പ്രത്യേക തണുപ്പ് പ്രതിരോധ വസ്ത്രങ്ങൾ, ബൂട്ടുകൾ, ക്രാംപണുകൾ, കയറുകൾ, ഹെൽമറ്റുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ, അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും വാങ്ങുകയോ വാടകക്ക് എടുക്കുകയോ വേണം. ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാകാം. മികച്ച ആഡംബര പാക്കേജുകൾക്ക് 80 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ കവിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    സാഹസിക ഇൻഷുറൻസ് ഏകദേശം 1.3 ലക്ഷം രൂപയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. യാത്രാ ചെലവുകൾ, ലഗേജ് ചാർജുകൾ, മറ്റ് പലവക ചെലവുകൾ എന്നിവ പർവതാരോഹകന്റെ സ്ഥലത്തെയും പര്യവേഷണ നടത്തിപ്പുകാരനെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു പർവതാരോഹകൻ രോഗബാധിതനാകുകയോ ഉയർന്ന പർവതത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയോ ചെയ്താൽ, അവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം . ചെലവ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരെയാകാം.

    വർഷങ്ങളായുള്ള പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്

    എവറസ്റ്റ് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിന് മുമ്പ് പല പർവതാരോഹകരും വർഷങ്ങളോളം പരിശീലനം നടത്താറുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിലെ മറ്റ് കൊടുമുടികൾ കയറി പരിചയം നേടുകയും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയോട് ശരീരം പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും വേണം. പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ, മറ്റ് പർവതാരോഹണ യാത്രകൾ, ഫിറ്റ്നസ് പരിപാടികൾ എന്നിവക്കായി ചെലവാകുന്ന തുകയും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പർവതാരോഹിയുടെ ആകെ ചെലവ് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോ അതിലധികമോ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്, കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാമെന്നാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഗൈഡുമാരുടെയും ഷെർപ്പമാരുടെയും സഹായം, മതിയായ ഓക്സിജൻ ശേഖരം, മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ ദേശീയ പതാക പാറിക്കുക എന്നത് പലർക്കും ജീവിതകാല സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ധൈര്യവും കഠിനാധ്വാനവും മാത്രമല്ല, ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും രൂപ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ആവശ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mount EverestCostlyadventureDestination challenge
    News Summary - Dreaming of conquering Everest? You must have at least ₹1 Crore in hand!
    Similar News
    Next Story
    X