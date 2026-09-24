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    ബി 1 ബോംബറുകളുടെ ഫ്ളൈഓവർ, 100 അടി റെഡ് കാർപ്പറ്റ്; ഷി ജിൻപിങ്ങിന് അമേരിക്കയിൽ ചരിത്രപരമായ സ്വീകരണം

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    US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping greeting each other on the red carpet at Joint Base Andrews.
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    ഷി ജിൻപിങ്, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്


    വാഷിംഗ്ടൺ: മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിന് ചരിത്രപരവും അത്യപൂർവ്വവുമായ സൈനിക സ്വീകരണം നൽകി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മെരിലാൻഡിലെ ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസ് വ്യോമതാവളത്തിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങും പ്രഥമ വനിത പെങ് ലിയുവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മാറ്റിവെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും നേരിട്ടെത്തി അവരെ സ്വീകരിച്ചു. 1962-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

    100 അടി നീളമുള്ള ചുവപ്പ് പരവതാനി, ആചാരപരമായ സല്യൂട്ട് ബാറ്ററി, 21 അംഗ ഓണർ കോർഡൺ, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ പതാകകൾ വഹിച്ച കളർ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ അണിനിരന്ന ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് എയർബേസിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, സ്വീകരണ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി യു.എസ് വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് അത്യാധുനിക സൂപ്പർസോണിക് ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ എയർബേസിന് മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറന്ന് ആദരമർപ്പിച്ചു. ഇരു നേതാക്കളും സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ച ശേഷം ചൈനീസ് പ്രതിനിധി സംഘം വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക് തിരിച്ചു; ട്രംപും മെലാനിയയും 'മറൈൻ വൺ' ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങി. 2015-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഷി ജിൻപിങ് വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ബെയ്ജിംഗിൽ നൽകിയ ഗംഭീര സ്വീകരണത്തിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമായാണ് ഇത്തരമൊരു രാജകീയ വരവേൽപ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഒരുക്കിയത്. അന്ന് ചൈനീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാൻ ഷെങ് ആണ് ട്രംപിനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിപുലമായ സൈനിക ആദരവ് ചൈന നൽകിയിരുന്നു. ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ട്രംപിന് മികച്ച വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടെന്നും, അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം നൽകാനാണ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മെലാനിയ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാപാരം, ഉയർന്ന താരിഫുകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, തായ്‌വാൻ വിഷയം, ഇറാന് മേലുള്ള പ്രതിസന്ധി, റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും.

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    News Summary - First Since 1962: Trump Personally Greets Xi Jinping at Airport with B-1 Bomber Flyover
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