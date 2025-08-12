Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightചൈന-യു.എസ്...
    World
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:30 PM IST

    ചൈന-യു.എസ് വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന് 90 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ; ഉയർന്ന തീരുവ നടപ്പാക്കുന്നത് നവംബർ 10 വരെ നീട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ചൈന-യു.എസ് വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന് 90 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ; ഉയർന്ന തീരുവ നടപ്പാക്കുന്നത് നവംബർ 10 വരെ നീട്ടി
    cancel

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് 90 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള ന​ൽ​കി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 12.01ന് ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​​രേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന 54 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 10 വ​രെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 34 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ചൈ​ന​യും നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക നേ​ര​ത്തേ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 30 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൈ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 10 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യും തു​ട​രും.

    ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രെ 145 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് നേ​ര​ത്തേ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 125 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് ചൈ​ന ഇ​തി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ​ജ​നീ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഭീ​മ​ൻ തീ​രു​വ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ​തു​വ​ഴി, വ്യാ​പാ​ര അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും അ​ന്യാ​യ വ്യാ​പാ​ര​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വൈ​റ്റ്ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ 26 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​മ്മി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും വൈ​റ്റ്ഹൗ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USTrade warDonald TrumpChina
    News Summary - Donald Trump, US, China, Trade war
    Similar News
    Next Story
    X