Madhyamam
    World
    Posted On
    23 Sept 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 10:39 PM IST

    പുതിയ ഗസ്സ പദ്ധതിയുമായി ട്രംപ്; അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച

    donald trump
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ​െഎ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ​പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം മു​റു​ക്കി​യി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നും യു​ദ്ധ​മ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ട്രം​പ്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നെ​ത്തു​ന്ന ട്രം​പ് അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​രോ​ലി​ൻ ലീ​വി​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ​നി​ന്ന് സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ക​രം ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സൈ​നി​ക​രെ അ​യ​ച്ച് സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റ​വും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യി ട്രം​പ് വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ അ​ധി​കാ​രം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഹ​മാ​സി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ട്രം​പി​ന്റെ ഗ​സ്സ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

