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    ഇന്ത്യ, പാക് സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന വാദം യുഎന്നിൽ ആവർത്തിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

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    ട്രംപിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയും
    US President Donald Trump addressing the 81st United Nations General Assembly in New York.
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     ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

    ന്യൂയോർക്ക്: താൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് താനാണെന്നുമുള്ള അവകാശവാദം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ പൊതുസഭയിൽ (യു.എൻ.ജി.എ) വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതു ചർച്ചയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ മുൻ അവകാശവാദങ്ങൾ ലോകനേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും നിരത്തിയത്. ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

    'ഞാൻ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും സാധിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇവയിൽ പലതും,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വ്യാപാരം, താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണികൾ, രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തന്റെ 'പ്രത്യേക വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ' എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഒത്തുതീർപ്പുകളിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കംബോഡിയ-തായ്‌ലൻഡ്, കൊസോവോ-സെർബിയ, കോംഗോ-റുവാണ്ട, പാകിസ്ഥാൻ-ഇന്ത്യ, അർമേനിയ-അസർബൈജാൻ സംഘർഷങ്ങളും, ജീവനുള്ളവരും മരിച്ചവരുമായ എല്ലാ ബന്ദികളെയും വിട്ടയക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഗസ്സ യുദ്ധവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് നന്ദിക്കത്തുകൾ അയച്ചുവെന്നും, 30 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടൽ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇന്ത്യ മുൻപും പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനിക ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ (ഡി.ജി.എം.ഒ) തമ്മിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയന്ത്രണരേഖയിലെ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ നിലവിൽ വന്നതെന്നും, അമേരിക്കയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ മധ്യസ്ഥത ഇതിലില്ലെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ്, യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, യുഎൻ അംബാസഡർ മൈക്ക് വാൾട്ട്സ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത യു.എസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം.

    റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും നേതാക്കളുമായി അമേരിക്ക ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ആ യുദ്ധം ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോസ്കോയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണയും വാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ 100 ശതമാനം വരെ താരിഫ് ചുമത്താൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന 'ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം ഉപരോധ നിയമം 2026' താൻ ഒപ്പുവെച്ചതായി അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ, 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിപണി വൈവിധ്യവത്കരണവുമായി രാജ്യം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഇന്ത്യ നേരത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    അതേസമയം, ആണവായുധം നേടാൻ ഇറാനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 'ഇറാനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കണോ, അതോ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വലിയ രാജ്യമായി പുനർനിർമിക്കാൻ അനുവദിക്കണോ എന്ന വലിയ തീരുമാനം എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്,' എന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇറാന് മേൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയും ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടെങ്കിലും ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗ സമയത്ത് ഹാളിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല.

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    News Summary - Trump Claims He Settled India-Pakistan War at UNGA; Threatens Iran Sparking Walkout
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