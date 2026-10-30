ഇസ്രായേലിൽ ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ; ബെൻ ഗ്വിറിനെ മന്ത്രിയാക്കരുതെന്ന് നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഇസ്രായേലിൽ ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ; ബെൻ ഗ്വിറിനെ മന്ത്രിയാക്കരുതെന്ന് നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണിക്കോ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടാനാവാതെ പോയതോടെ, തെൽഅവീവിലെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നീക്കം തുടങ്ങി. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ഫലങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും അടുത്ത സഹായികൾ വഴി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്ന ട്രംപ്, ഇസ്രായേലിൽ അധികാരത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദിശ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും സർക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും, തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ 'ജ്യൂയിഷ് പവർ' നേതാവ് ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിനെയും, 'റിലീജിയസ് സയണിസം' പാർട്ടി നേതാവ് ബെസാലെൽ സ്മോട്രിചിനെയും മുന്നണിയിലോ മന്ത്രിസഭയിലോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തടയുകയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബെൻ ഗ്വിർ വേണ്ടേ വേണ്ട; നെതന്യാഹുവിന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
തീവ്ര നിലപാടുകാരനായ ബെൻ ഗ്വിർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരുക്കമല്ലെന്നാണ് സൂചന. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തുവന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ ട്രംപ് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, താൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത ചില ഉപാധികൾ ഇതിലൂടെ ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇരു മുന്നണികൾക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇസ്രായേലിൽ ഒരു 'റൊട്ടേഷൻ നാഷണൽ യൂണിറ്റി സർക്കാർ' കൊണ്ടുവരാൻ ട്രംപ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയേക്കും.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചയും അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയും; ട്രംപിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
ട്രംപും നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രഹസ്യ ധാരണകൾ പ്രകാരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ഇറാനുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ്: ട്രംപിന്റെ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന ഭരണകാലയളവിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ ഇറാനുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തുക. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിന് സമ്പൂർണ്ണവും നിർണ്ണായകവുമായ അറുതിവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
- രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ രാജി: ഭരണകാലയളവിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഒരു 'പ്ലീ ഡീൽ' വഴിയോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വഴിയോ നെതന്യാഹുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക.
- അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയുടെ വിപുലീകരണം: തന്റെ ഭരണനേട്ടമായി ട്രംപ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന അബ്രഹാം ഉടമ്പടി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക.
അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത നിലപാട്; സൗദിക്ക് എതിർപ്പ്
എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്നിടത്തോളം ഇസ്രായേലുമായി യാതൊരുവിധ നയതന്ത്ര സാധാരണവൽക്കരണത്തിനും തയ്യാറല്ലെന്ന് സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ യു.എസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഇതിനകം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലീകരിക്കാനും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനും നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമം ഊർജിതമാക്കുന്നത്.