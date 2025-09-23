Begin typing your search above and press return to search.
    ‘യു.​എ​ൻ അ​ർ​ഥ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്രം,യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യയുടെ പ്ര​ധാ​ന ഫ​ണ്ട് ദാ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും’; ആഞ്ഞടിച്ച് ട്രംപ്

    ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: മു​ൻ​നി​​ര യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും 150 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രെ​യും മു​ന്നി​ലി​രു​ത്തി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം പാ​ടി​യും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്.

    അ​ർ​ഥ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​എ​ൻ എ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ ട്രം​പ്, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് യു.​എ​സെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ന്റെ ആ​ദ്യ ഊ​ഴ​ത്തി​ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​തും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​ണ് യു.​എ​സി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വീ​ര​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​രാ​റു​ള്ള​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബ്രി​ട്ട​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യും ട്രം​പ് ഇ​തേ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ ​ബൈ​ഡ​നെ​യും മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രെ​യും പ​ല​ത​വ​ണ അ​പ​ഹ​സി​ക്കാ​നും യു.​എ​ൻ വേ​ദി ട്രം​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഫ​ണ്ട് ദാ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ട്രം​പ് മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ​ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് യു​ദ്ധ​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കം​ബോ​ഡി​യ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, കൊ​സോ​വോ, സെ​ർ​ബി​യ, കോം​ഗോ, റു​വാ​ണ്ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ​ജി​പ്ത്- ഇ​ത്യോ​പ്യ, അ​ർ​മീ​നി​യ- അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും താ​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

