'1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ കോടതിയെ വഞ്ചിച്ചു'; വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

'1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ കോടതിയെ വഞ്ചിച്ചു'; വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്text_fields
അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര റവന്യൂ സർവീസിന് എതിരെ നൽകിയ നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ തനിക്കും തന്റെ അനുയായികൾക്കും സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി നിഷേധിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങളെ വേട്ടയാടിയതിന്റെ ഇരകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനെന്ന പേരിൽ 1.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വൻകിട ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചതായും, ഇതിനായി സ്വന്തം ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ വ്യാജമായ ഒത്തുകളി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തെന്നുമാണ് വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്നും കോടതിയെ വഞ്ചിക്കാൻ താൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകർ ഫയൽ ചെയ്ത പുതിയ കോടതി രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തന്റെ നികുതി വിവരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.ആർ.എസിനെതിരെ ട്രംപ് നൽകിയ 10 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരക്കേസ് കേവലം ഒരു നാടകമായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസംഘം വാദിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ഇത്തരം ഒത്തുതീർപ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നിയമപരമായ പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നും അവർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ട്രംപിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന മുൻ ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ വെറും അനുമാനങ്ങളുടെയും സംശയങ്ങളുടെയും മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്നും കോടതിയിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നതിന് വ്യക്തമായ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നും പ്രതിരോധ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മിയാമിയിലെ യു.എസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജ് കാത്ലീൻ വില്യംസ് ആണ് ഈ കേസ് വീണ്ടും തുറന്ന് അന്വേഷിക്കണമോ എന്ന് നിലവിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് തന്നെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ ഔട്ട്-ഓഫ്-കോടതി ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ കേസ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ നിയമചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ രൂപീകരിക്കാനിരുന്ന ഫണ്ട്, ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അനുയായികൾക്കും ജനുവരി 6 ക്യാപിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും പണം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശക്തമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
തിരമാലകൾ പോലെ ഉയർന്ന ജനവിരുദ്ധ വികാരത്തെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെയും തുടർന്ന് ഈ വിവാദ ഫണ്ടുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ആക്ടിങ് അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ചെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു.എസ് കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഫണ്ട് പദ്ധതി താൽക്കാലികമായി സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും, ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ട്രംപിന്റെ പഴയകാല നികുതി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്.
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