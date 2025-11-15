Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:33 PM IST

    വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ തീരുവ ഒഴിവാക്കി ട്രംപ്

    ബീ​ഫ്, കാ​പ്പി, ത​ക്കാ​ളി, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തേ​യി​ല, കൊ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി
    Donald Trump drops tariffs on beef, coffee, tropical fruit as pressure builds on consumer prices
    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ബീ​ഫ്, കാ​പ്പി, ത​ക്കാ​ളി, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തേ​യി​ല, കൊ​ക്കോ, മ​സാ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ചി​ല വ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ​യും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​രു​വ​യാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റം. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്, വെ​ർ​ജീ​നി​യ, ന്യൂ​ജ​ഴ്‌​സി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​രി​ട്ട തി​രി​ച്ച​ടി​യും സ്വ​ന്തം പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​ലും എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ട്രം​പി​നെ മാ​റ്റി ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. തീ​രു​വ​യ​ല്ല, ബൈ​ഡ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബ്ര​സീ​ൽ, എ​ക്വ​ഡോ​ർ, ഗ്വാ​ട്ട​മാ​ല, എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന്റെ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ച​ർ​ച്ച അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​വ കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    യു.​എ​സി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലും 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​കു​തി​യാ​ണ് ട്രം​പ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ തോ​തി​ൽ അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തീ​രു​വ ന​യം തി​രു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ഇ​നി​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

