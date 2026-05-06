'ഇറാൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ'; സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ട്രംപിന്റെ സംഭാഷണം വിവാദമാവുന്നു

'ഇറാൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ'; സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ട്രംപിന്റെ സംഭാഷണം വിവാദമാവുന്നുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമാവുന്നു. ഇറാൻ 'നമ്മളെയെല്ലാം കൊല്ലാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ' എന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്കൂൾ കുട്ടികളോടാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. Mirror.co.uk യുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഓവൽ ഓഫീസിൽ തന്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന കുട്ടികളോട് ഇറാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ "രണ്ടാഴ്ച മാത്രം" സമയമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
"ഇറാൻ ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല... നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കാം... പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ആണവായുധം കൈവശം വെക്കുന്നതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കുഴപ്പത്തിലാകുന്നതിനെയോ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല." ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ട്രംപിന് ചുറ്റും വിദ്യാർഥികൾ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രസംഗം തുടർന്നുകൊണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു. "അവരുടെ ആണവായുധം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇറാനിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകണം" എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഞങ്ങൾ ആ മനോഹരമായ ബി-2 ബോംബറിനെ അയച്ചു, അവരുടെ ആണവ ശേഷി ഞങ്ങൾ തകർത്തു," ട്രംപ് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആണവ ശേഷി "നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് ആക്രമണം വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നതിനാൽ ഇറാനിയൻ സേനയ്ക്ക് സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കാൻ പോലും "ആഴ്ചകൾ" എടുക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഞങ്ങൾ അവരെ കുഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ നമുക്ക് ആണവായുധമുള്ള ഒരു ഇറാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല." "എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു. അവർ ആദ്യം യൂറോപ്പിലേക്കും പിന്നീട് നമ്മളിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അവർ രോഗികളാണ്. ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല," അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register